Incidente sulla circonvallazione a Francavilla: scontro frontale fra auto, 2 feriti

Ennesimo brutto incidente nella galleria Le Piane della circonvallazione a Francavilla al Mare. Questa mattina due vetture, per circostanze ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente. Alla guida c'erano un giovane 22enne della provincia di Chieti ed un 68enne di Pescara.

Lo schianto ha portato alla chiusura della galleria con l'intervento della Polizia Stradale di Chieti, le ambulanze del 118 ed il personale dell'Anas. Il giovane è stato trasportato in ospedale a Pescara in codice rosso per un grave trauma cranico, l'altro ferito invece è stato trasportato a Chieti.