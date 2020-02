Incidente a Cepagatti, la vittima è un 40enne di Loreto Aprutino

Si chiamava Francesco Bacigaluppi la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri notte 21 febbraio in contrada Rapattoni a Cepagatti, lungo la statale 81. L'uomo, 40enne, era di Loreto Aprutino. Ferito invece un 35enne del posto residente a Jesi che è rimasto incastrato fra le lamiere ed ora si trova ricoverato in ospedale a Pescara per un politrauma e lesioni multiple, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

La vettura sulla quale viaggiavano, un Suv Bmw X3 è finita su un cordolo e si è ribaltata, per poi schiantarsi definitivamente contro un albero. L'incidente è stato scoperto solo nelle prime ore della giornata di oggi 22 febbraio in quanto la vettura è finita in una scarpata poco visibile soprattutto di notte. Sul posto oltre al 118 che ha trasportato il ferito in ospedale, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi ed i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo della vittima e il 35enne dalle lamiere della vettura, completamente distrutta.