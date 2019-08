Scontro tra due automobili a Cepagatti, un ferito [FOTO]

Paura ieri pomeriggio in via Dante Alighieri. Erano da poco passate le 18 quando, per circostanze ancora da ricostruire, un'Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Multipla hanno impattato tra loro, con la Multipla che è uscita fuori strada