Incidente a Caprara di Spoltore, autobus contro albero: operata la 17enne ferita gravemente [FOTO]

È stata sottoposta a un intervento chirugico la studentessa di 17 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente di oggi a ora di pranzo con un autobus della Tua che è finito contro un albero dopo un incidente avvenuto a Caprara di Spoltore.

La 17enne è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale di Pescara e rischierebbe di perdere un piede che è rimasto incastrato dopo il violento impatto del mezzo contro un platano.

A confermare all'Ansa Abruzzo la necessità di un'operazione per la giovane è il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, comune nel quale risidede.

Gli altri feriti, una quindicina in tutto, non sarebbero in gravi condizioni. Sull'autobus delle 12:40 che da Pescara porta a Pianella c'erano una quarantina di persone. In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto sembrerebbe che il bus sia finito fuori strada dopo l'impatto con un'automobile, un'Audi. Ma il presidente della società di trasporto pubblico, Gianfranco Giuliante spiega all'Ansa Abruzzo che vuole attendere la ricostruzione ufficiale della polizia stradale.