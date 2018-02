Incidente a Cappelle: scontro frontale, 5 feriti

Scontro frontale ieri sera a Cappelle sul Tavo. Due vetture, una Alfa 147 ed una Fiat Uno si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire. Complessivamente sono sei le persone coinvolte: cinque sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, ovvero un 51enne di Moscufo e la figlia di 20 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Penne, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere delle vetture uno dei conducenti. Quattro le ambulanze del 118 intervenute, oltre ai carabinieri che si sono occupati dei rilievi. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale a Pescara. Ancora da accertare le cause dell'incidente, che potrebbe essere stato provocato dall'asfalto viscido per il maltempo.

----