Incidente in autostrada, chiusa la A14: più veicoli coinvolti, una persona incastrata tra le lamiere

Un brutto incidente stradale si è verificato poco dopo le ore 10 sull'autostrada A14 nei pressi del casello di Pescara Ovest-Chieti.

A causa dello schianto, che ha visto coinvolti in totale 3 veicoli, è stata disposta la chiusura del tratto autostradale interessato.

In base alle prime informazioni, in seguito al violento impatto, un tamponamento di tre automobili, una persona è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Pescara. Tre le persone ferite accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale "Santo Spirito" ma nessuna è in gravi condizioni.

Il sinistro è avvenuto tra Pescara nord e Pescara ovest, verso Bari, ed è stata disposta la chiusura del tratto per l'incidente avvenuto all'altezza del km 369. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Chi è in viaggio verso sud deve uscire a Pescara nord ed è possibile rientrare in autostrada a Pescara ovest dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti tutti i mezzi di soccorso e la polizia autostradale.

In carreggiata opposta, verso Bologna al momento si segnala 1 km di coda tra il bivio con la A25 Torano-Pescara e Pescara nord.