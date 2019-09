Incidente autostrada A14, chiuso il casello di Pescara Sud

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 8 settembre, sull'autostrada A14 dopo il casello di Ortona in direzione nord.

A causa del sinistro è stata chiusa al traffico l'uscita di Pescara Sud/Francavilla al Mare provenendo da Bari.

Si registra inoltre, come segnala il sito di Autostrade per l'Italia alle ore 17:14, traffico rallentato tra Pescara Sud e Ortona per incidente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO