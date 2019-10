Incidente autostrada A14, coda chilometrica tra Pescara Sud e Pescara Ovest

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 3 ottobre, sull'autostrada A14.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 10 tra i caselli di Pescara Sud/Fracavilla al Mare e Pescara Ovest/Chieti.

Come segnala il sito di Autostrade per l'Italia alle ore 10:46 si è formata una coda di 2 chilometri sulla carreggiata in direzione nord.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO