Auto travolge scooter in via Nazionale Adriatica, ragazzo finisce in ospedale [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato oggi, domenica 28 ottobre, a ora di pranzo a Pescara.

In particolare, un'automobile e uno scooter si sono scontrati all'incrocio tra via Nazionale Adriatica Nord e via Solferino.

In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto, una Fiat Punto proveniente da via Solferino non avrebbe rispettato lo stop centrando in pieno uno scooter di una ditta di consegne a domicilio.

In seguito al violento impatto il mezzo a due ruote si è letteralmente incastrato sotto al veicolo.

L'automobilista non ha subìto alcuna conseguenza fisica mentre il ragazzo, giovanissimo, a bordo dello scooter ha riportato un grave trauma al ginocchio e al bacino.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia e i soccorritori del 118 hanno trasportato il giovane in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale.

Proprio nel momento dell'impatto, si trovava a transitare una pattuglia dei carabinieri che ha assistito alla scena e i militari dell'Arma hanno in seguito provveduto a eseguire i rilievi utili all'esatta dinamica del sinistro.