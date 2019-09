Incidente sull'asse attrezzato: rallentamenti e code all'altezza di San Giovanni Teatino

Code e rallentamenti sull'asse attrezzato nella serata di oggi 4 settembre a causa di un incidente avvenuto lungo la carreggiata in direzione Pescara. Come riferito dall'Anas, una vettura per cause ancora da chiarire è finita contro lo spartitraffico. Il fatto è avvenuto all'altezza di San Giovanni Teatino. Sul posto le forze dell'ordine assieme agli operai Anas.