Incidente sulla A25 a Manoppello: auto contro muretto, un ferito

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A25 nel territorio comunale di Manoppello. Un uomo di 83 anni di Pescara che era alla guida della sua auto, per circostanze ancora da chiarire ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un muretto che divide le due carreggiate.

L'anziano è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale a Pescara per i traumi riportati. La prognosi è di 40 giorni. Attualmente è ricoverato nel reparto di Chirurgia. Sul posto la Polizia Stradale di Pratola Peligna per i rilievi del caso.