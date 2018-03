Incidente sull'autostrada A25: un ferito

Un giovane di Roma è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo l'autostrada A25. Il giovane era alla guida di un furgone quando ha tamponato, per circostanze ancora da chiarire, un tir con rimorchio. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il romano in ospedale a Popoli. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la Polizia Stradale ed i vigili del fuoco che hanno rimosso i mezzi.