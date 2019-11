Incidente lungo l'autostrada A14 fra Pescara ovest e Pescara sud: traffico bloccato e code

A causa di un'incidente che si è verificato attorno alle 15.30, con uno scontro fra un'automobile ed un mezzo pesante, il traffico lungo la A14 fra i caselli di Pescara ovest e Pescara sud in direzione Bari è bloccato e si è formata una coda di circa 4 chilometri, come fa sapere Autostrade per l'Italia.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 389,2. Per chi è diretto a sud l'uscita consigliata è a Pescara Ovest.