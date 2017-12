Incidente sulla A14: feriti tre giovani nei pressi del casello di Pescara Nord

Tre giovani feriti, di cui uno in condizioni serie, per un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A14. Lo schianto, che ha visto coinvolte due auto, è avvenuto lungo la carreggiata nord a 3 km dal casello di Città Sant'Angelo.

Una vettura ferma lungo la corsia d'emergenza con due ragazzi a bordo è stata violentemente tamponata da un'altra auto in transito. Uno dei giovani ha riportato politraumi ed è stato trasportato in ospedale dal 118, intervenuto per primo sul posto. Gli altri due giovani hanno riportato solo contusioni.

I rilievi sono stati condotti dalla Polizia Autostradale.