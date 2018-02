Incidente sulla A14: auto si ribalta vicino al casello di Pescara Nord, ferita donna incinta

Brutto incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la A14 nei pressi del casello di Pescara Nord in direzione sud. Un'auto guidata da una ragazza 29enne di Casalincontrada incinta, si è ribaltata a causa di un tamponamento e dell'asfalto viscido dovuto al maltempo.

La vettura si è schiantata contro il guard rail per poi ribaltarsi. Sul posto i soccorsi del 118 e la Polizia Stradale. Trasportata in ospedale a Pescara, ha riportato lesioni e traumi ma le sue condizioni non sono gravi.