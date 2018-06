Incidente a Tocco da Casauria: morta una 26enne, tre feriti

Un incidente mortale si è verificato verso mezzanotte lungo via Osservanza, la strada di collegamento che porta al centro abitato di Tocco Casauria. Un Alfa Romeo, guidata da un trentenne del posto, si è schiantata contro un muro di pietra eretto a margine della carreggiata.A bordo del veicolo viaggiavano quattro giovani, due dei quali di nazionalità australiana.

A causa del violento impatto, la coppia di stranieri e il conducente del mezzo sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Pescara in prognosi riservata. Tra loro c'è una ragazza in gravissime condizioni, attualmente ricoverata in rianimazione. Non ce l'ha fatta invece la quarta passeggera, Caterina Pettinella, 26 anni di Tocco Casauria che sedeva sul sedile posteriore. La morte è avvenuta sul colpo, come constatato dai soccorritori del 118 giunti sul posto unitamente ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Popoli e della locale stazione. Nulla trapela ancora sulla dinamica dell'incidente, ma è certo che il giovane al volante verrà denunciato per omicidio colposo e lesioni gravissime.