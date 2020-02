Guida ubriaco con il figlio in auto e si ribalta: paura a Città Sant'Angelo

Brutto incidente per fortuna senza gravi conseguenze, nella tarda mattinata di ieri domenica 2 febbraio a Città Sant'Angelo, lungo la strada che conduce ad Elice. Un'auto, guidata da un uomo di nazionalità straniera con a bordo il figlio 14enne, per cause ancora da chiarire è finita in una cunetta a forte velocità ribaltandosi.

La vettura poi è tornata in posizione dritta, ed i due sono usciti autonomamente dal veicolo. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Rossa di Spoltore ed una della Misericordia di Pescara, dopo le segnalazioni inviate dagli automobilisti in transito.

Sia il ragazzino che il padre non hanno riportato conseguenze serie, ma sono comunque stati trasportati in ospedale per accertamenti. L'uomo, a quanto pare, aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito e probabilmente proprio lo stato di ebrezza e la forte velocità gli avrebbero fatto perdere il controllo dell'auto finendo nella cunetta.