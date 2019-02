Sotto effetto della droga in auto provoca incidente, ragazzo denunciato

Un giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone in provincia di Isernia.

Il giovane, orginario dell'Abruzzo, è ritenuto responsabile di guida in stato di alterazione psico-fisica, per uso di sostanze stupefacenti.

I militari dell'Arma sono intervenuti per un incidente stradale, fortunatamente senza gravi feriti, che si è verificato lungo un'arteria stradale dell'alto Molise, nel quale è rimasto coinvolto il giovane automobilista.

Dalle successive analisi eseguite in ospedale il ragazzo è risultato positivo alla droga. Per questa ragione è scattata la denuncia e il ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato al proprietario.