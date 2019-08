Giovane in bici travolto da un'auto finisce in ospedale con un politrauma

Brutto incidente stradale a Pescara in via Tirino all'incrocio con strada Colle Carullo a Pescara dove, come riporta l'edizione odierna del Messaggero Abruzzo, un giovane di solo 18 anni in sella a una bici è stato travolto da un'automobile, una Fiat Panda.

A causa del violento impatto tra i due mezzi, il 18enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito sul parabrezza del veicolo sfondandolo.

Il giovane è stato trasportato dai soccorittori del 118 in ospedale con un'ambulanza dove è stato ricoverato con un politrauma.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.