Galleria San Silvestro: auto invade la corsia opposta, tampona due vetture e fugge | L'appello su Facebook

L'appello per trovare il responsabile dell'incidente è stato lanciato sul gruppo Facebook "Francavilla al mare è tua":

Chiunque avesse assistito questa mattina intorno alle 8.15 - 8.20 all'incidente sotto la galleria San Silvestro è pregato di farsi avanti. Un auto grigia che viaggiava in direzione di Francavilla Al Mare ha invaso la corsia opposta andando a sbattere contro la macchina di mia sorella e una macchina dietro di lei. Il codardo o la codarda sono scappati senza fermarsi. La polizia non è riuscita a rintracciare l'auto e ora si spera che le telecamere fossero accese. Mia sorella ora è in pronto soccorso ma fortunatamente nulla di grave