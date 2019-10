Incidente in galleria sulla Circonvallazione, schianto frontale tra due automobili

Un brutto incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 6 ottobre, nella galleria "I Pianacci" sulla circonvallazione a Montesilvano.

A scontrarsi frontalmente, in modo violento, sono state due automobili intorno alle ore 15.

A causa del violento schianto, come fa sapere l'Anas, la circolazione stradale è temporaneamente bloccata all'altezza del km 0,650.

Feriti 3 degli occupanti delle due vetture, entrambe Fiat 500X, che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara con 3 ambulanze del 118. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco di Pescara e la squadra Anas per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la carreggiata in tempi brevi.