Circonvallazione, giovane perde il controllo dell'auto e si ribalta in galleria [FOTO]

Un brutto incidente stradale si è verificato la notte scorsa sulla circonvallazione che collega Francavilla al Mare a Montesilvano.

In particolare, nella galleria San Giovanni un'automobile, al volante della quale c'era un ragazzo di 28 anni, si è ribaltata.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, il 28enne avrebbe perso da solo il controllo del veicolo, una Fiat Punto, andandosi prima a schiantare contro il muro laterale e subito dopo ribaltandosi.

Il conducente del mezzo è uscito da solo dall'abitacolo ed è stato successivamente medicato e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara dai sanitari della Misericordia di Pescara per le ferite riportare in seguito allo schianto.

Per eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione di quanto avvenuto e per regolare la viabilità sono intervenute sul posto due pattuglie della polizia stradale.

Dai primi accertamenti ospedalieri, il giovane sarebbe risultato positivo all'alcol test.