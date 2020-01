Paura a Spoltore, furgone si ribalta in via del Campo Sportivo

Paura a Spoltore, con un furgone che stamane si è ribaltato in via del Campo Sportivo. L'incidente stradale, come riporta Spoltore Notizie, si è verificato intorno alle ore 5.

Il mezzo, di colore bianco, si stava dirigendo verso Santa Teresa quando, per cause ancora da accertare, è finito nella scarpata al lato della strada e poi si è cappottato. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Pescara. Il conducente del veicolo è stato condotto all'ospedale 'Spirito Santo'.

La zona in cui è avvenuto il sinistro è la stessa che lo scorso 16 dicembre è costata la vita all’ex comandante dei vigili urbani Paolo Cecamore e a sua moglie Gabriella Scorrano. Quest'ultima morì sul colpo, mentre il marito spirò qualche ora dopo in ospedale.