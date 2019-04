Esce fuori strada con l'auto, uomo in gravi condizioni all'ospedale di Pescara

Un uomo di 62 anni, nato e residente a Filetto, e' stato ricoverato in codice rosso all'ospedale civile di Pescara per le ferite riportate in un grave incidente stradale accaduto a Guardiagrele.

Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe perso improvvisamente il controllo della propria auto, forse per una distrazione o un malore, finendo fuori strada.

Soccorso dai sanitari del 118, il 62enne e' stato poi trasferito in elicottero al nosocomio "Spirito Santo".