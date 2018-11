Incidente tra Francavilla e Miglianico: scontro frontale fra due auto, due feriti

Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi aa Francavilla, lungo la strada che conduce a Miglianico nei pressi dell'ultima uscita della circonvallazione in contrada Cerreto. Due Lancia Y guidate da due donne, per circostanze da chiarire, si sono scontrate frontalmente. Una delle due conducenti è una ragazza. Entrambe sono state trasportate in ambulanza in ospedale e le loro condizioni sarebbero gravi. Si era anche alzato l'elisoccorso da Pescara. Sul posto i carabinieri di Ortona ed i vigili del fuoco di Chieti.