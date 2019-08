Incidente a Francavilla, scontro fra auto e scooter: un ferito - FOTO

Un motociclista è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la nazionale adriatica nord di Francavilla, in zona Pretaro. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida del suo scooterone proveniente da Ortona in direzione Pescara, quando si è scontrato con un'automobile, una Toyota guidata da una donna, che si stava immettendo sulla Nazionale in direzione Pescara.

L'uomo è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza della Croce Rossa a Pescara. Ha riportato un trauma facciale, non dovrebbe essere in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale di Francavilla.