Schianto frontale in galleria, in gravi condizioni 2 dei 3 feriti: mamma e figlio

Sono purtroppo ricoverati in ospedale in gravi condizioni 2 dei 3 feriti (tutti pescaresi) del terribile schianto frontale che si è verificato ieri pomeriggio, domenica 6 ottobre, a Montesilvano nella galleria "I Pianacci" della circonvallazione.

Nell'incidente stradale sono rimaste coinvolte 2 auto automobili, entrambe Fiat 500X, una colore bianca e l'altra blu.

Mamma e figlio di 77 e 54 anni sono ricoverati, entrambi in prognosi riservata per un politrauma con pneumotorace e per un politrauma.

Ferita anche una donna di 46 anni che ha riportato un trauma toracico. Sulla dinamica del sinistro sono in corso indagini e accertamenti da parte della polizia stradale.