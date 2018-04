Tragico frontale nel weekend: ferita 26enne di Tocco da Casauria, morto un uomo

Un brutto incidente si è verificato nel weekend a Chieti Scalo sulla strada che porta al casello dell'autostrada A25. Nello scontro frontale tra una Smart e un furgoncino è rimasta ferita una 26enne di Tocco da Casauria, che era a bordo dell'auto come passeggera. La ragazza è stata subito trasportata in ospedale e operata: non è in pericolo di vita.

Il conducente della vettura, invece, è morto per le ferite riportate: aveva soltanto 50 anni e si chiamava Francesco Luciani. I suoi funerali si terranno questa mattina, alle ore 10.30, presso la chiesa di San Francesco Caracciolo a Chieti.

Alla guida dell'altro mezzo c'era un 51enne marocchino che è stato ricoverato all’ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara in prognosi riservata e sottoposto a un intervento chirurgico. L'uomo adesso è indagato per omicidio stradale, lesioni personali stradali e guida in stato di ebbrezza (la polizia l'ha trovato con un tasso alcolemico di 2,4 grammi per litro). Rischia 12 anni di carcere.