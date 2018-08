Farindola: cade dalla moto sulla strada per Rigopiano, è grave

Un 36enne di Collecorvino è rimasto ferito a seguito di una brutta caduta avvenuta questa mattina a Farindola, in località Macchie lungo la strada che conduce a Farindola. L'uomo, per circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra urtando violentemente sull'asfalto.

Sul posto l'elicottero del 118 che, viste le condizioni critiche, lo ha trasportato subito all'ospedale di Pescara dove ora è in prognosi riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri della compagnia di Penne.