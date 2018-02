Paura a Pescara, due donne ferite in un incidente stradale su via della Bonifica

Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto l'altra notte a Pescara in via della Bonifica. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato le due ferite, con politraumi, all'ospedale civile.

Al lavoro anche i Vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere dell'auto una delle due donne.