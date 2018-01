Paura sulla circonvallazione: doppio frontale nella galleria San Silvestro, due feriti

Doppio frontale, oggi pomeriggio, nella galleria San Silvestro sulla circonvallazione Pescara-Francavilla al Mare. Fortunatamente non ci sono morti, ma si sono registrati due feriti non gravi che sono stati poi condotti in ospedale.

Il primo sinistro si è verificato intorno alle 14,30 tra un'auto e un furgoncino; poco dopo c'è stato un altro scontro perchè una vettura, che sopraggiungeva proprio in quel momento, ha invaso la corsia opposta per evitare i due veicoli incidentati, andando così a impattare con un altro mezzo.

La circolazione è andata in tilt per più di tre ore facendo registrare lunghe code, ed è tornata alla normalità solo dopo le ore 18. Sul posto la Polstrada, il 118 e i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre uno dei feriti dall'abitacolo della sua macchina.