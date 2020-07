Donna travolta sulle strisce pedonali a Villa Raspa: è caccia al pirata della strada che si è dato alla fuga

È caccia all'automobilista che nel tardo pomeriggio di ieri ha investito una donna a Villa Raspa mentre stava attraversando le strisce pedonali. L'incidente è avvenuto alle 19 fra via Varsavia e viale Europa e la 52enne è stata urtata da una Mercedes bianca, che procedeva in direzione mare. La donna è finita a terra violentemente. L'automobilista si è dato alla fuga. La signora è stata poi soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata in ospedale a Pescara, dove è ricoverata per un politrauma ma non è in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Pescara che sono arrivati sul posto raccogliendo le prime testimonianze. Sul posto erano arrivate anche due pattuglie della guardia di finanza. La polizia locale, diretta da Panfilo D'Orazio, sta anche analizzando le immagini delle telecamere comunali, in particolare quelle vicine allo svincolo dell'asse attrezzato, che potrebbero aver ripreso il veicolo poco prima dell'impatto come riferisce Spoltore Notizie.