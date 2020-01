Incidente a Penne, morta una donna sulla statale 81: gli aggiornamenti - FOTO

Emergono i dettagli riguardanti il tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi 18 gennaio a Penne, dove una donna di 72 anni Marisa De Flamminis, è morta dopo essere finita contro un albero con la sua automobile. Come ricostruito dai carabinieri di Penne, alle 14.30 circa la donna stava percorrendo la statale 81 in località Ponte di Sant'Antonio, quando improvvisamente ha perso il controllo della sua Nissan Micra urtando frontalmente un albero sul ciglio della strada.

In base ai primi rilievi, sarebbe morta sul colpo. Sul posto i sanitari del 118 di Penne, i militari della compagnia di Penne ed i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalla vettura. Ancora da accertare le cause dello schianto, che potrebbe essere stato determinato da un malore improvviso.

L'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dal palazzetto dello sport di Penne, dove stava per iniziare la cerimonia di commemorazione delle vittime di Rigopiano, alla quale doveva partecipare anche il Ministro Bonafede arrivato poi in ritardo proprio a causa della parziale chiusura della statale 81 per l'accesso alla struttura.