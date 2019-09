Donna di Città Sant'Angelo morta nello schianto tra auto e moto, ecco chi era

È una donna residente a Città Sant'Angelo la vittima del pauroso incidente stradale che si è verificato oggi, domenica 8 settembre, a Silvi Marina verso le ore 13.

A perdere la vita è stata Paola De Sanctis, 60 anni, che viaggiava in sella alla moto guidata dal marito, un 62enne che è rimasto ferito.

La coppia angolana procedeva in direzione nord quando si è scontrata con un Suv che sopraggiungeva dalla direzione opposta nei pressi di un incrocio.

L'impatto è stato molto violento e, purtroppo, per la 60enne si è rivelato fatale. Il marito invece è rimasto ferito ed è stato accompagnato dai soccorritori del 118 all'ospedale di Teramo dove è ricoverato in prognosi riservata. L'uomo alla guida del Suv adesso, come prevede la prassi, sarà indagato per omicidio stradale mentre i due veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e della polizia municipale.