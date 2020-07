Donna investita e ferita da un'automobile a Villa Raspa

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio, nella zona di Villa Raspa di Spoltore intorno alle ore 19.

Come riferisce SpoltoreNotizie, una donna è stata investita mentre stava attraversando la strada in viale Europa all'altezza dell'incrocio con via Varsavia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno accompagnato la vittima del sinistro, una 52enne, in ospedale a Pescara per un politrauma che però non è grave. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri mentre i militari della guardia di finanza hanno coadiuvato nella gestione del traffico.