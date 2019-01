Donna investita a Porta Nuova finisce in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, domenica 20 gennaio, nella zona di Porta Nuova.

In particolare, una donna è stata investita mentre attraversava la strada in viale Marconi all'altezza dell'incrocio con via dei Sabini e via Marino da Caramanico.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto la donna, una 48enne di nazionalità rumena, sarebbe stata investita da un'automobile.

Sul posto sono prontamente giunti i soccorritori del 118 con un'autoambulanza che hanno trasportato la vittima dell'investimento al pronto soccorso dell'ospedale per un politrauma.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro.

