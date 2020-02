Donna investita da un'auto ai Colli in largo Madonna

Una donna è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada in largo Madonna nella zona dei Colli a Pescara.

L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, venerdì 28 febbraio.

In base alla ricostruzione del sinistro una vettura, una Nissan Micra proveniente da via di Sotto e guidata da una donna di 64 anni, ha investito una donna di 60 anni che stava attraversando dietro alla basilica della Madonna dei 7 Dolori dove questa mattina c'era il mercato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato in ospedale la ferita con un'ambulanza e gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi.

Sempre questa mattina, intorno alle ore 8, un bambino di 11 anni è stato investito insieme al padre in viale Bovio mentre attraversavano la strada per recarsi a scuola in via del Milite Ignoto.