Incidente a Farindola, donna di 90 anni investita da un furgone

Stava rincasando nella sua abitazione di via Colli a Farindola quando, per cause ancora in corso di accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Penne, è stata investita da un furgone.

L'incidente si è verificato questa mattina e ha visto coinvolte due persone del posto.

Il guidatore del mezzo è stato il primo a chiamare i soccorsi, non appena si era reso conto di aver urtato una anziana donna di 90 anni.

Le conseguenze per la malcapitata sono molteplici e vanno da fratture varie a grossi ematomi, ma consola il fatto che sia giunta in ospedale in stato cosciente, anche se leggermente tramortita.