Ancora un incidente in via di Sotto: donna investita sulle strisce

Ancora un incidente stradale in via di Sotto, dove da tempo si registrano spesso sinistri con feriti anche gravi. Giovedì 16 gennaio una donna di 55 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Erano circa le 19,30 quando una Volkswagen Up guidata da un uomo di 75 anni che procedeva in salita, ha travolto la signora all'altezza dell'incrocio con via Giovannucci. Subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale dove ha avuto una prognosi di 14 giorni.

Sul posto la polizia municipale che si è occupata dei rilievi.

AUTO SI RIBALTA IN VIA DI SOTTO: GRAVE UN GIOVANE