Uomo in carrozzina investito da un'auto a sua volta tamponata da uno scooter

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 13 ottobre, a Pescara.

In particolare, un uomo disabile in carrozzina è stato colpito, mentre stava attraversando la strada, da un'automobile, una Ford Fiesta in via Rio Sparto all'incrocio con via San Donato e via Pietro Nenni.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, l'auto proveniva da via Rio Sparto in direzione monti-mare all'altezza dell'incrocio con via San Donato ha colpito il disabile, un 47enne che è stato sbalzato dalla carrozzina finendo sull'asfalto.

Subito dopo il veicolo è stato tamponato da uno scooter guidato da una ragazza di 32 anni.

Il mezzo a due ruote dopo l'impatto è rimasto incastrato sotto la scocca del veicolo che ha riportato danni evidenti.

L'uomo sulla sedia a rotelle è rimasto ferito in seguito allo scontro ed è stato prima aiutato da diversi passanti che si trovavano in zona e pochi minuti dopo dai soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza della Misericordia.

Sia lui che la 32enne sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale per un trauma alla spalla e uno alla caviglia.

Nessuno dei due è in gravi condizioni ma entrambi sono rimasti molto spaventati.