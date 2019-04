Si schianta con la moto contro un palo, pescarese muore in Friuli

Un terribile incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, giovedì 18 aprile, a San Giovanni al Natisone, nella frazione di Villanova dello Judrio in provincia di Udine in Friuli.

Un giovane di 35 anni, Daniele Di Deo, originario di Pescara ma residente a Santa Maria la Longa, si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica mentre era in sella alla sua moto.

il 35enne è finito fuori strada all'altezza del civico 70 di via Casali, una parallela alla strada regionale 56, andandosi a schiantare contro un palo della luce.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, ma i tentativi di rianimazione del motociclista pescarese non hanno sortito l'effetto sperato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Udine.