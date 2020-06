Auto contro camion lungo l'autostrada A14 fra Atri - Pineto e Pescara Nord: due feriti

Incidente nella mattinata di oggi 13 giugno lungo l'autostrada A14 nel tratto al confine fra le province di Teramo e Pescara. Una smart sulla quale viaggiava una coppia di Roma di 76 e 80 anni, per cause ancora da chiarire all'interno della galleria Pianacce nel territorio di Silvi, si è schiantata contro un mezzo pesante.

Il sinistro è avvenuto nel tratto a doppio senso di marcia dove da tempo è in vigore il restringimento di carreggiata per i lavori di Aspi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale ed il 118 per i soccorsi, oltre al personale di Autostrade per l'Italia. Inizialmente il tratto autostradale è stato chiuso al traffico con successiva riapertura verso le 12.30. Code e disagi hanno interessato ed interessano parzialmente quel tratto, con 6 chilometri di coda iniziale subito dopo l'incidente che si è ridotta attualmente a 3 chilometri. La coppia è stata trasportata in ospedale e dalle prime informazioni entrambi avrebbero riportato un politrauma.