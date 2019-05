Imbocca contromano la rampa dell'Asse Attrezzato: frontale in Piazza della Marina

Momenti di paura lunedì sera nella zona di Piazza della Marina. Erano circa le 20,30 quando un automobilista, infatti, ha imboccato contromano la rampa di uscita dell'asse attrezzato nel momento in cui stava uscendo un furgone Ducato. Inevitabile lo scontro frontale fra i due mezzi. Per fortuna i due conducenti non hanno riportato ferite o lesioni.

Sul posto erano presenti gli agenti della Polizia Municipale che si stavano occupando di un tamponamento in quella zona, e gli agenti della polizia di Pescara che hanno regolato il traffico con code e rallentamenti in tutta la zona considerando che si trattava di un'orario in cui il traffico è abbastanza sostenuto.