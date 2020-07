Collecorvino, moto contro auto: giovane trasportato in elicottero a Pescara

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina attorno alle 7.15 a Collecorvino, lungo viale dei Pini. Per circostanze ancora da chiarire, una moto guidata da S.A. 25enne di Picciano, è finitra contro un'automobile in transito guidata da una donna. L'impatto è stato violento ed il giovane è stato scaraventato a terra.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata di Catignano del 118, che ha trasportato la donna in ospedale a Penne. Il giovane invece è stato trasportato in elicottero a Pescara, ha riportato un politrauma con sospetta frattura agli arti superiori, ed è arrivato in ospedale in codice giallo.