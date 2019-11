Incidente a Civitella Casanova, scontro frontale fra auto: due feriti

Incidente nel pomeriggio di oggi a Civitella Casanova. Il sinistro è avvenuto in contrada Mirabello dove due vetture, per circostanze ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'elisoccorso: due i feriti, uno dei quali con un trauma cranico trasportato a Pescara, mentre l'altra persona è stata trasportata al nosocomio di Penne. Stando alle prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO