Civitaquana, si schianta con l'auto contro un albero: ferito un automobilista

Si è schiantato con la sua auto contro un albero, lungo la strada statale 602 fra Cepagatti e Catignano nel territorio di Civitaquana. Per questo, un 46enne di origini tunisine residente a Civitaquana è rimasto ferito domenica sera ed è stato ricoverato in ospedale. L'uomo, per circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un albero.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale a Pescara, dove ha avuto una prognosi di 40 giorni ed attualmente è ricoverato nel reparto di Chirurgia torarica. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della compagnia di Penne.