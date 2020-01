Paura a Civitaquana: auto con un bimbo di 5 anni si schianta contro una vettura in sosta

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Civitaquana, in contrada Vicenne. Erano circa le 18.30 quando una Volkswagen Up, con a bordo una donna di 36 anni ed il figlio di 5 anni, per cause ancora da chiarire ha impattato una vettura parcheggiata sul ciglio della strada ma comunque fuori dalla sede stradale.

A seguito dello schianto, sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha soccorso il bambino, che era regolarmente legato con i dispositivi di sicurezza previsti in auto, e la donna. Il bimbo è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Pescara ma non è in pericolo di vita. Ha riportato un trauma cranico. La donna è stata soccorsa ed anch'essa si trova in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto i rilievi sono stati condotti dai carabinieri.