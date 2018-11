Schianto tra due auto curva dopo invasione di corsia, 3 feriti [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 3 novembre, tra Città Sant'Angelo e Silvi.

In particolare, lo scontro tra due automobili è avvenuto sulla strada provinciale 30 che collega il centro commerciale Iper-Pescara Nord alla Nazionale Adriatica nel territorio di Silvi.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, un'Alfa Romeo 156 che stava percorrendo la strada in direzione dell'Iper è stata improvvisamente travolta da una Fiat Panda che in una curva stretta ha invaso la corsia opposta.

L'Alfa Romeo è stata colpita violentemente nella parte laterale posteriore sinistra.

Sul posto si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza della Misericordia con i soccorritori del 118 che hanno trasportato in codice giallo all'ospedale di Pescara i tre occupanti dell'Alfa, tutti con vari traumi: una donna e un ragazzo con trauma facciale e un anziano un trauma alla spalla.

Nessuna conseguenza per il conducente della Panda.

I mezzi sono stati rimossi dai carro attrezzi.