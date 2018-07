Città Sant'Angelo: furgone travolge chiosco ambulante di panini, un ferito

Un ambulante è stato costretto al ricovero in ospedale per le conseguenze di un urto che ha danneggiato il portellone laterale del suo mezzo adibito alla vendita di panini. È successo ieri pomeriggio a Città Sant'Angelo sul rettilineo di via Leonardo Petruzzi. Un furgoncino che stava transitando sulla carreggiata opposta si è improvvisamente stretto sulla destra finendo per colpire la tettoia dell'autonegozio. L'incidente è avvenuto in maniera insolita e piuttosto singolare.

I Carabinieri vogliono vederci chiaro e solo al termine di tutti gli accertamenti si potrà stabilire l'esatta dinamica del sinistro , causato da un giovane di 24 anni originario della Campania. Il mezzo travolto è quello dei fratelli Ruggieri. Uno dei proprietari ha riportato qualche ferita, un trauma cranico e contusioni varie.