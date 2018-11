Incidente a Città Sant'Angelo: frontale alla Marina, quattro feriti

Tornavano dal lavoro, dopo aver trascorso la serata di Halloween al night club "Angelo Azzurro" di Roseto. Tre figuranti di sala, di nazionalità rumena, sono finite al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara per ricevere le cure mediche necessarie dopo l'incidente stradale avvenuto alle ore 5 in via Matrino, il proseguimento della ss 16 che congiunge Marina di Città Sant'Angelo a Montesilvano. Unica illesa, la conducente della Opel Zafira, guidata da L.S. di origine russa, travolta da una Smart che transitava nella carreggiata opposta in direzione Silvi.

Al volante della piccola utilitaria c'era un ragazzo di Pescara rimasto contuso. Anche lui è stato trasportato precauzionalmente in ospedale da un'ambulanza che si trovava per pura coincidenza nello stesso tratto di strada. La causa più probabile sembra essere un colpo di sonno che ha impedito al giovane di evitare la vettura con a bordo le quattro straniere. È atteso comunque il referto medico con i risultati delle analisi del sangue per stabilire il tasso alcolemico. Sono intervenuti i Carabinieri di Montesilvano e i soccorritori del 118.